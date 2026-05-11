ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人が、イギリスに移送されました。健康状態に問題はないということです。【映像】小型船で移動する感染疑いの乗客ら外務省によりますと、スペインのカナリア諸島に到着したクルーズ船から日本人1人が下船しました。その後、イギリス政府がチャーターした飛行機に乗り、日本時間11日にイギリスに到着しました。今後、イギリスの保健当局によって最大45日間