中古護衛艦の引き渡しに向けて具体的な議論スタート！小泉進次郎防衛大臣は2026年5月5日、訪問先のフィリピンの首都マニラでフェルディナンド・ロムアルデス・マルコス大統領を表敬後、ギルベルト・テオドロ国防大臣と日比防衛相会談を行い、防衛装備・技術協力のさらなる推進に関する共同声明に署名しました。【間もなくサヨナラ!?】これが「あぶくま」艦上にいた擬人化オリジナルキャラです（写真で見る）この日比防衛相会談