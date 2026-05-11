長野県飯綱町の「サンクゼールワイナリー・久世福商店本店 ガーデン広場」で2026年5月16日、「いいづなシードルガーデン2026」が開催される。飯綱町ゆかりの7つの醸造所が手がける個性豊かなシードルを飲み比べながら、北信濃の新緑を眺めて過ごす1日だ。開催時間は10時から16時。しなの鉄道牟礼駅からは無料シャトルバスも運行される。廃校醸造所から100年農園まで、7つの「シードルリー」が集結ワインの醸造所が「ワイナリー」と