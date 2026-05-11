ワカモノリサーチは、全国の現役高校生・男女390人を対象に「好きな鈴木亮平さんの出演ドラマ」に関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：『テセウスの船』2位は、父親の冤罪をめぐる連続毒殺事件の真相を追うタイムリープサスペンス『テセウスの船』（TBS系）でした。鈴木さんは事件の真相に深く関わる人物を演じ、ドキドキするミ