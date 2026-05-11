タレントの梅宮アンナ（53）の著書『フルコースがんと私と家族の日々』が、6月10日に文藝春秋から発売される。2024年8月に乳がんのステージ3Aであることを公表し、大きな注目を集めたアンナが、闘病と家族との時間を克明に記録した一冊となる。【写真】梅宮アンナ著書『フルコースがんと私と家族の日々』同書では、免疫療法や民間療法には頼らず、抗がん剤、手術、放射線治療という「標準治療」の“フルコース”を選択した