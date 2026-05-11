物価高や賃金改定は、人々の生活にさまざまな影響を及ぼしています。そうした中、厚生労働省の通達により、いわゆる「130万円の壁」の収入判定基準が変更となりました。 「過去1年間の年収が130万円未満」というのが、扶養に入るための現行の要件ですが、2026年4月1日以降は労働契約書に記載された時給や週の労働時間などを基準に判断される見通しです。 本記事では、かしこく税金対策する上で必要な知識について、