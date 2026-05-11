平均に近い年収を得ているにもかかわらず、貯蓄が思うように増えない状況に不安を感じている方もいるかもしれません。年収400万円程度であっても生活にゆとりを感じにくい背景には、個人の支出傾向だけでなく、社会構造や費用負担の変化が影響している可能性があります。 本記事では、年収400万円における手取り額の実態とあわせて、親世代とは異なる現代特有の支出構造について整理していきます。 年収400万円の手