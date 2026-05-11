俳優・宮世琉弥がオフショットを公開し、母の日のプレゼントを明かした。１０日に自身のインスタグラムを更新した宮世は「母の日」と書き始めると、「いつもありがとうの気持ちを込めて紫陽花のミルキーウェイをプレゼントしました〜！アカイサキのアクアパッツァいいイサキがお魚屋さんに並んでいたので」とつづり、大きなイサキを顔の横に並べた写真や、そのイサキを調理したアクアパッツァの写真を披露した。この投稿にフ