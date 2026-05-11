朝イチのティーショットが右のOBへ。その瞬間に「今日もまた100が切れない……」と絶望……。多くの人は「メンタルが弱い」と自分を責めますが、これは大間違い！あなたの性格のせいでも、メンタルのせいでもなく、すべては5万年間アップデートされていないあなたの「原始脳」の“仕組み”からくるものなのです。仕組みがわかれば解決法がわかる。解決法がわかれば、ナイスショットの確率もアップします。 脳の最優先