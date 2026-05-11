【北京＝照沼亮介】中国税関当局が９日発表した４月の貿易統計によると、輸出額は前年同月比１４・１％増の３５９４億ドル（約５６兆円）だった。６か月連続のプラスで、米中貿易戦争の影響で前年に落ち込んだ米国向け輸出の回復が全体の輸出額を押し上げた。輸入額も２５・３％増の２７４６億ドルと伸びた。米国向けの輸出は１１・３％増の３６７億ドルで２か月ぶりに増加した。輸入も９・０％増の１３６億ドルと、２か月連続