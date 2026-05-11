大型連休に帰省した子どもと孫たち。彼らを見送った後に感じたのは、寂しさよりも安堵のため息でした。物価高で膨らむ「孫マネー」の出費と、削られる気力。愛情はあるけれど、マメに来られると困る。そんなシニアの切実な本音とは？「やっと帰ったか」可愛い孫なのに…思わず零れた本音自宅前、「じぃじ、ばぁば！またねー！」と泣きながら別れを惜しんでくれる小学校3年生と1年生の孫。岡田和夫さん（仮名・72歳）は孫たちの可