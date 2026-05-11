私はアンナ（31）。サトル（32）と結婚をして、現在は3歳の娘がいます。実家までは車で約3時間かかりめったに行けないので、年に2回ほど長期休みに家族で帰省をしています。けれど今年はどうしようか悩み中。2年ほど前に結婚をした兄ケイゴ（35）の奥さん、ユイさん（36）がすぐに不機嫌になるからです。不機嫌になる理由はどれもくだらないこと。けれど気をつかうし、なによりちっとも楽しくないんです。今までは我慢していました