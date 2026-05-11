山菜採りシーズンを迎え、遭難や事故が相次ぐことから、道警などが、十分な備えをして入山するよう注意を呼びかけました。「遭難される方もいるので、十分気を付けてください」遭難防止の注意が呼びかけられたのは北広島市・北広山の林道です。道内では山菜採りシーズンを迎えていますが、おとといまでに4人が遭難し、このうち2人が死亡しました。（札幌方面厚別警察署熊井敏光 北広島交番所長）「タケノコ採りで遭難