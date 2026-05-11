11日午前4時40分ごろ、長崎市中里町の国道34号で軽乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。この事故で道路を横断していた時津町の70代の男性が病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。軽乗用車を運転していた長崎市の60代の男性にケガはありませんでした。警察が事故の原因を調べています。