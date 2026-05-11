＜トゥルーイスト選手権最終日◇10日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞ノルウェーの28歳、クリストファー・レイタンが最終日に「69」で回って逆転。高額賞金のシグネチャーイベント（昇格大会）で、ツアー初優勝を果たした。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！「65」をたたき出したリッキー・ファウラー（米国）とニコライ・ホイガード（デンマーク）がトータル13アンダーで2