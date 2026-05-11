【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,609.16 △12.19（5/8）NASDAQ：26,247.08 △440.88（5/8） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って反発しました。日本時間8日に発表された雇用統計が予想よりも大幅に強い結果となり、雇用の底堅さを示す結果となったことで株価にも追い風となりました。ダウ平均は15ドル安の49,581ドルで取引を開始しました。寄付き直後の日本時間22時30分に233ドル高の49,830