歌手の相川七瀬（51）が11日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「MCで話しました1.2.3枚目は埼玉のムーミンバレーパーク」と書き出した相川。パークを満喫する様子をアップした。「4枚目以降はフィンランドの本家Moomin World」と紹介して過去の写真も披露。「りおの写真出てきたけれど小学生」とつづって、今年3月に高校を卒業した次男や、自身の思い出深い2ショットを添えた。ファンからは「小