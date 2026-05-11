◇ナ・リーグドジャース2−7ブレーブス（2026年5月10日ロサンゼルス）ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠でのブレーブス戦で打線が振るわず完敗。連敗を喫しカード負け越しが決まった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は打撃不調の大谷翔平投手（31）の打順降格を否定した。チームはこの日、マンシーが2ランを放って零敗を阻止したものの安打は初回のパヘスの中前打と2本のみ。大谷は4打数無安打に終わり、10戦