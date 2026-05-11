【その他の画像・動画等を元記事で観る】Aimerが、7月9日に発売される「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』（エコーズオブアインクラッド）の主題歌を担当することが決定した。2013年より続く超人気ゲームシリーズの主題歌として、作品ファン・スタッフが熱望した「Aimer×ソードアート・オンラインシリーズ」のタッグが遂に実現！主題歌のタイトルは、「Live to Survive」（ヨミ：リヴトゥサヴァ