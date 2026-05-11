俳優の深田恭子さん（43）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。花束を抱えた笑顔ショットを披露した。「芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」深田さんは、「皆様お久しぶりです」といい、ショルダーカットの黒ワンピ姿やケーキなど3枚の写真を投稿した。「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と報告していた。メンバーは「苦楽を共にし、私を