飛距離UPが実現できるグリップの作り方とは 左腕と右腕のコンビネーションを考えて両手をバランスよく握る ヘッドスピードの向上にはグリップはとても重要で、握り方いかんでは左右の腕がそれぞれの役目を果たせなくなってしまいます。そうなるとクラブをどう振ってもヘッドスピードが上がらず、飛距離アップが望めなくなります。 そこで第4章では、ヘッドスピードを上げるスイング練習を実践