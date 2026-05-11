発達が気になる子の小学校入学準備「通学路をひとりで歩けるか心配」 【困りごと】おとなのほうが不安に感じるひとり歩き 通園バスや親が送り迎えしていた幼稚園・保育園とは違って、自分で歩いて通うのが小学校です。地域によっては、集団での登下校だったり、通学路に見守りのおとなが旗をもって立っていたりするところもあります。 入学してまもなくのころは、とくに登校のときにおとなが付き添っている様子がみられ