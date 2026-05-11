瞳の色はどうやって決まる？ 吸い込まれそうなほど神秘的な猫の瞳。青や緑などの美しい色は、眼球にある虹彩のメラニン色素の量で決まります。 虹彩は黒目のまわりにある色のついた部分。この虹彩が伸縮して、目の中に入る光の量を調節しています。猫の瞳の色は虹彩に含まれるメラニン色素の量によって変わり、量が多ければ黄色系に、少なければ緑系に、微量なら青系になります。 生まれたばかりの子猫の瞳は、まだ虹