日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2938（+25.0+0.86%） ホンダ1280（+11+0.87%） 三菱ＵＦＪ2812（+5.5+0.20%） みずほＦＧ6808（+37+0.55%） 三井住友ＦＧ5596（+50+0.90%） 東京海上7059（+29+0.41%） ＮＴＴ151（+0.8+0.53%） ＫＤＤＩ2530（+1.5+0.06%） ソフトバンク221（+0.6+0.27%） 伊藤忠2013（+3+0.15%