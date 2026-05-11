【本日の見通し】中東情勢警戒も、介入警戒と交錯し不安定な動きに 中東情勢と日本の通貨当局によるドル売り介入をにらみながらの展開が継続するとみられる。週明けの市場は先週末終値前後でスタートしたが、イランが仲介国パキスタンに示した合意回答について、トランプ大統領が「気に入らない」と発言したことが報じられるとドル高が進行した。イラン側は核施設の解体を拒否し、高濃縮ウランの一部を第三国に移