東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.68高値156.99安値156.44 157.52ハイブレイク 157.25抵抗2 156.97抵抗1 156.70ピボット 156.42支持1 156.15支持2 155.87ローブレイク ユーロドル 終値1.1787高値1.1788安値1.1723 1.1874ハイブレイク 1.1831抵抗2 1.1809抵抗1 1.1766ピボット 1.1744支持1 1.1701支持2 1.1679ロ&#12