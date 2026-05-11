VINYL CLEANER premium サエクコマースは、独GLASS-AUDIO DESK SYSTEMEの全自動レコードクリーナー「VINYL CLEANER premium」の取り扱いを開始。発売日は5月中旬予定。価格は825,000円。オプションとして、専用洗浄液(2本組)は8,800円、専用フィルターは4,400円、専用ブラシ4個セットは17,600円、7インチ盤キットは77,000円、10インチ盤セットは77,000円。 高い洗浄力と利便性でレコー