女優の工藤夕貴（５５）が母との２ショットを公開し、反響が寄せられている。１０日までに「大好きなバラの季節が今ここに。歩くだけで香りに包まれる幸せ。母も喜んでくれました」と美しい花々に囲まれた写真を投稿。「昔アメリカに住んでいた時は育てやすい環境でバラにハマって、いっぱい育てていたなぁと少し思い出しました」と明かした。母娘の仲むつまじい様子にフォロワーは「お母様お若い」「笑顔がいいなあ」「よい