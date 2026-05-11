モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル爆盛れTシャツ”姿を披露した。「ヘアメンテベージュカラー評判良かったから今年はギャルせいなさんありがとうございます@seina_nunokawa」とヘアメンテナンスを報告。ピタピタにタイトなブラウンのTシャツ姿の写真をアップし「スタイル爆盛れTシャツは@xci__officialです！ブラウンも可愛いんだぁー」