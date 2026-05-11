お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が10日午後、自身のXを更新。熱い思いをつづった。良ちゃんは「震えるほど悔しい…凄い試合だった…本当に凄い試合だった…こんな事を簡単に言っちゃいけない…でもファンとして一切後ろを向いてほしくない！胸を張ってくれ！とんでもない魂の試合だった！」と書き出した。具体的に何の試合かは書いていないが、直前のポストで米総合格闘技イベントUFC328大会に複数回言