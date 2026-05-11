放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが10日夜、Xを更新。母の日に際し、年齢別の母の日の捉え方をポストし、反響を呼んでいる。デーブは「母の日に振り返る。」と切り出し、「4歳：お母さんは何でも知ってる！14歳：お母さんは何もわかってない16歳：お母さんなんかいなくてもいい18歳：お母さんは古すぎる25歳：お母さんに相談しよう！45歳：お母さんだったらどうするんだろう85歳：お母さんに相談したかった」と