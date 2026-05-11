5月11日（現地時間10日）、「NBAドラフトロッタリー2026」がシカゴで開催され、ワシントン・ウィザーズが全体1位指名権を獲得した。今シーズン18勝64敗とリーグ最低勝率だったウィザーズは、現行ロッタリー制度で初めて“最低勝率チーム”として全体1位指名権を射止めることとなった。 再建途上にあるウィザーズは、今シーズン中にトレイ・ヤングとアンソニー