８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円６８銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６６銭前後と同６５銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に発表された４月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が市場予想を上回った半面、平均時給の伸び率は市場予想を下回った。これを受けてインフレに対する懸念が和らぐ