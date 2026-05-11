１１日の東京株式市場は主力株を中心に広範囲に買いが広がりそうだ。日経平均株価は大幅反発で６万３０００円台半ばまで上値を伸ばし、史上最高値を更新する公算が大きい。前週末の欧州株市場はほぼ全面安に近い商状となり独ＤＡＸ、仏ＣＡＣともに１％を超える下げとなった。イラン情勢は依然として不透明感が拭えず、この日は機関投資家の持ち高調整の売りが観測された。しかし、米国株市場では朝方に発表された４月の米雇用統