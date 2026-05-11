「木みたいなものが燃えている」と通報 昨夜（10日）、香川県東かがわ市の資材置き場で刈り取った木と重機の一部が焼ける火事がありました。警察は事件と事故の両面で捜査しています。 【地図を見る】火事が起きた現場周辺の地図 伐採樹と重機の一部が燃える 警察によりますと、午後8時40分ごろ、東かがわ市水主の工務店の資材置き場で「木みたいなものが燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。 火は約1時間