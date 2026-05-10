シミ治療を検討している人はとても多いと思います。しかし、シミ治療と一口にいっても、様々な種類がありますし、肌質や生活習慣に合わせて治療法を選択しなければ、効果が半減してしまうこともあるそうです。シミ治療はどのようにして選べばよいのか、「麗ビューティー皮フ科クリニック」の松村先生に解説していただきました。 監修医師：松村 迪（麗ビューティー皮フ科クリニック） 東京女子医