開催：2026.5.11 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 3 - 2 [カージナルス] MLBの試合が11日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカージナルスが対戦した。 パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。 4回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 4球目を打ってレ