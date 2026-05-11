「一応見ておきたい」――その軽い一言が、部下には重い追加業務になる。しかも、出させた資料を見ない、反応しないでは信頼は一気に削られる。あなたの“念のため”は、本当に必要な仕事ですか。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リ