ウェストハムのヌーノ・エスピリト・サント監督が、アーセナル戦での判定について「審判たちですら何がファウルで、何がそうでないのかわからなくなっている」と語った。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第36節が10日に行われ、残留を争うウェストハムは優勝を争うアーセナルをホームに迎えた。試合は、両チームともに無得点で迎えた83分にレアンドロ・トロサールが得点してア