ベルギーリーグのプレーオフ2第7節が10日に行われ、来季のカンファレンスリーグ出場権を争うゲンクがホームでウェステルローと対戦。伊東純也が1得点1アシストの活躍を見せて3−0で勝利した。左ウイングの位置で先発出場した伊東は、前半途中から右ウイングにポジションを移すと、64分に右サイドからのピンポイントクロスで先制点をお膳立て。その後、ゲンクが加点してリードを広げると、84分には右サイドからカットインした伊