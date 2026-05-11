リーグ・アン第33節が10日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とスタッド・ブレストが対戦した。試合は、PSGが前半を通して主導権を握り続けたものの、スタッド・ブレストのGKグレゴワール・クーデルのセーブもあって無得点で前半を終える。それでも82分、敵陣でセカンドボールを回収したリュカ・エルナンデスがペナルティーエリア左角にいたデジレ・ドゥエにパス。するとドゥエはカットインからボックス手前で右足を振り抜