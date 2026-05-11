中国メディアの観察者はこのほど、中国で建造された非大気依存推進（AIP）のハンゴール級潜水艦がパキスタンに引き渡されたことを紹介する記事を配信した。海南省三亜で行われた引き渡し式典には、ザルダリ大統領をはじめとするパキスタンの軍・政府の高官が出席した。ザルダリ大統領は演説で、「ハンゴール級の就役はパキスタン海軍の現代化プロセスにおける歴史の節目であり、強力かつ均衡の取れた、信頼できる防衛態勢を維持す