◇ナ・リーグドジャース2−7ブレーブス（2026年5月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打に終わり、4試合連続安打はならなかった。チームも打線がつながりを欠き、2―7で敗れた。試合後、ロバーツ監督は大谷について「速球に少し差し込まれているように見える。ベルト付近の球、通常なら彼がセンターから逆方向の大きなゾ