男性グループ「M!LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。オフの姿を公開した。「みんな今日もお疲れ様！！」と書き出した山田。ソファにもたれかかった“オフ”の様子をアップした。ファンからは「かっこよすぎる」「ビジュが良すぎて」「イケメン」「大好きです」「仕事終わりにご褒美」「ちょっと待って、変な声出た」「えぐい！イケメンすぎる」などの声が寄せられた。