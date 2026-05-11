2年連続で日本一になった「zzz365」のフライドポテト1年以上熟成させた北海道産のジャガイモで作るフライドポテトが「衝撃の甘さ」だと評判だ。札幌市の専門店が、昔ながらの貯蔵方法「雪室」でうまみが増したイモを使い、2年かけ商品開発。日本一のフライドポテトを決める大会で2連覇した。店を運営する上野博貴さん（47）は「北海道のポテンシャルで世界を驚かせたい」と意気込む。（共同通信＝篠崎真希）「zzz365（ジージー