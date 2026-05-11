今回は、友人Aに聞いた、実家での家事の偏りに気づいた話です。何気ない姪の一言で、当たり前だと思っていた役割に違和感が生まれました。その場の空気が変わったあと、家族の関係はどうなったのでしょうか。 空気が止まる一言 「Aちゃんばっかり洗濯してるね」姪の何気ない一言で、その場の空気が一瞬止まりました。 離婚後、Aは娘と実家に身を寄せて暮らしています。日頃の感謝もあり、買い物や家事はできるだけ自分