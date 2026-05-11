昨年、結婚15年を迎えたタレントのモト冬樹とミセスモデルの武東由美夫妻が、12日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】モト冬樹・武東由美が溺愛中も納得の可愛さ♡ 2人はモトの59歳の誕生日だった2010年5月5日に結婚。当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは当時20歳になったばかりの一人娘の父になり、今では娘に