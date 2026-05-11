テレビ出演も多い獣医師の野村潤一郎氏が10日、自身のインスタグラムを更新し、所有する水陸両用車が水に突入する様子を公開した。 【写真】こんなスピードで海にツッコむの!?水しぶきで車体が見えないっ 野村氏はドイツの「RMAライナウ」社が生産した水陸両用車「アンフィレンジャー」を所有している。今月1日には「本艇は分解修理が了したエンジンを機体に搭載するために秘密工場に移送された。」と整備のため