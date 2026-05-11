アカデミー賞主演女優賞を獲得した女優で、映画プロデューサーでもあるニコール・キッドマンは、映画「ムーラン・ルージュ」で見せたきらびやかな姿の裏で、数々の負傷をしていたという。バズ・ラーマン監督による01年のミュージカル映画で、ヒロインのサティーン役を演じたニコールだが、実はその舞台裏はその華やかさとは程遠いものだったことを、ラーマン
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