日本テレビの河出奈都美アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな“3姉妹"ショットを披露した。 【写真】ホントの姉妹みたいですね 「パステル3姉妹」と投稿。「3人ともパンツスタイルで姉妹感強めでした」とつづり、ミントグリーンのトップスの河出アナ、パステルブルーのトップスの滝菜月アナ、ベビーピンクのトップスの黒田みゆアナと3人がスタジオのセットで並ぶオフショッ